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20.07.2026 06:31:29
Midsona (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Midsona (B) hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,08 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Midsona (B) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,100 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 870,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 865,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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