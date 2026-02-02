Midsona (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Midsona (B) präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 933,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 961,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,320 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,63 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,73 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,704 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 3,62 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at