Midsummer Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Midsummer Registered präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Midsummer Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 104,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 44,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at