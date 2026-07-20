Midsummer Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Midsummer Registered hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Midsummer Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81,2 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 62,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at