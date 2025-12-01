Midsummer Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Midsummer Registered hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Midsummer Registered ebenfalls 0,050 SEK je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite standen 44,7 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at