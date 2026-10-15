SHIFT Aktie

SHIFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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15.10.2026 15:00:08

Midterms Could Shift Focus of Epstein Abuse to Banks’ Role

With an eye on retaking control of Congress, Democrats are introducing a bill that would hold banks accountable for their handling of Jeffrey Epstein’s finances.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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