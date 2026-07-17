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17.07.2026 06:31:29
Midway A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Midway A hat am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Midway A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 363,0 Millionen SEK gegenüber 324,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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