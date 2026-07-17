Midway B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Midway B lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,34 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,400 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 363,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 324,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at