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17.11.2026 06:31:28
Midwest Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Midwest Energy hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Midwest Energy ein EPS von -0,290 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1050,12 Prozent auf 138,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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