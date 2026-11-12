Midwest gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Midwest veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,37 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Midwest ein EPS von 8,21 INR je Aktie vermeldet.

Midwest hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at