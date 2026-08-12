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12.08.2026 06:31:29
Midwest gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Midwest gold stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,93 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,140 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1163,16 Prozent auf 62,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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