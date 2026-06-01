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01.06.2026 06:31:29
Midwest gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Midwest gold hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,160 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 57,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1045,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen INR in den Büchern standen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 12,670 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Midwest gold ein Ergebnis je Aktie von -12,360 INR vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Midwest gold im vergangenen Geschäftsjahr 86,59 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1015,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Midwest gold 7,76 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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