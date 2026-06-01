01.06.2026 06:31:29

Midwest gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Midwest gold hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,160 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 57,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1045,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen INR in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 12,670 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Midwest gold ein Ergebnis je Aktie von -12,360 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Midwest gold im vergangenen Geschäftsjahr 86,59 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1015,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Midwest gold 7,76 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:32 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:59 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen