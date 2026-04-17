Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub Aktie

Fixed Income Trust For Goldman Sachs Subordinated Notes 6 3-4 % Trust Ctf 2011-1.10.37 on 6.75% Sub für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US33834B2079

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17.04.2026 21:27:56

Midwest Heritage Bank Builds Stake in Dimensional Core Plus Fixed Income ETF

According to an SEC filing dated April 15, 2026, Midwest Heritage Bank, FSB increased its position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (NASDAQ:DFGP) by 74,881 shares during the first quarter. The quarter-end position value rose by $4.02 million, reflecting both the additional shares and changes in market price.This buy brings DFGP’s allocation to 5.99% of the fund’s 13F AUM as of March 31, 2026.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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