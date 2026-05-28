Midwest legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Midwest lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 29,45 INR. Im letzten Jahr hatte Midwest einen Gewinn von 36,20 INR je Aktie eingefahren.

Midwest hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,46 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at