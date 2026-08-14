Midwest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Midwest hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,58 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,86 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,92 Milliarden INR – ein Plus von 34,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Midwest 1,42 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at