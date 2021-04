MidWestOne Financial Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MidWestOne Financial Group äußerte sich am 23.04.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MidWestOne Financial Group -0,120 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 50,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at