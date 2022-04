MidWestOne Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MidWestOne Financial Group gab am 28.04.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD erwirtschaftet worden.

MidWestOne Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at