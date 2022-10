MidWestOne Financial Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MidWestOne Financial Group lud am 28.10.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,03 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 50,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at