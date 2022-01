MidWestOne Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MidWestOne Financial Group hat am 28.01.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,910 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 50,1 Millionen USD gegenüber 49,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,37 USD beziffert, während im Vorjahr 0,410 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 198,73 Millionen USD gegenüber 191,58 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,42 USD und einem Umsatz von 200,53 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at