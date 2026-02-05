Mie Kotsu Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mie Kotsu Group stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,49 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 26,93 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mie Kotsu Group 24,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at