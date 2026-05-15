Mie Kotsu Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mie Kotsu Group lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,67 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 33,41 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mie Kotsu Group 27,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 62,24 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 60,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mie Kotsu Group mit einem Umsatz von insgesamt 110,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 103,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at