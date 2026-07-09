09.07.2026 10:28:38

Miersch: Können nicht auf Trump vertrauen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat das Verhalten von US-Präsident Donald Trump gegenüber europäischen Bündnispartnern kritisiert. Was von ihm zu Beginn des Nato-Gipfels zu Grönland und Spanien zu hören gewesen sei, stelle einen Angriff auf die europäische Solidarität dar, sagte Miersch im Bundestag. Dies dürfe man niemals zulassen. Es zeige, "dass wir in diesen Zeiten nicht auf einen amerikanischen Präsidenten dergestalt vertrauen können, sondern dass wir nur Europa als Verteidigungsmacht sehen müssen und hier eben dementsprechend auch investieren müssen."

Trump hatte Spanien beim Nato-Gipfel in Ankara hart attackiert und einen Abbruch der Handelsbeziehungen angekündigt. Der US-Präsident erklärte zudem erneut, dass die zum Königreich Dänemark gehörende Insel Grönland künftig von den Vereinigten Staaten kontrolliert werden sollte./sam/DP/mis

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