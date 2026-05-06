06.05.2026 19:33:38

Miersch: Reiche soll Krisenszenarien durchspielen

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch fordert Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zu gesteigerter Vorsorge vor weiteren möglichen Folgen des Iran-Kriegs auf. "Ich kann augenblicklich nicht abschätzen, welche Folgen noch auf uns zukommen. Aber ich möchte, dass die Bundeswirtschaftsministerin auch jetzt schon alle möglichen Szenarien durchspielt", sagte Miersch bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsforums der SPD in Berlin.

"Wir dürfen nicht am Ende überrascht sein", sagte Miersch. So laufe der in Kraft getretene Tankrabatt nach derzeitigem Stand nach zwei Monaten aus. Miersch machte deutlich, dass er weitere gravierende Folgen des Kriegs für möglich hält.

"Und diese Folgen, die können wir, glaube ich, alle nur erst erahnen", sagte Miersch in Bezug auf Benzin, aber auch andere wichtige Stoffe. "Ich sage nicht, dass dann der Weg in die Notlage der einzige ist, aber ich möchte darüber nachdenken, und die politisch Verantwortlichen müssen es jetzt tun."/bw/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt wenig bewegt präsentiert. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen