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09.09.2026 11:03:38
Miersch ruft Demokraten zu Zusammenarbeit auf
BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die Demokraten im Bundestag angesichts des AfD-Siegs in Sachsen-Anhalt aufgerufen, stärker an einem Strang zu ziehen. "Wenn wir uns hier zerlegen, dann gibt es nur eine Gruppe, die sich freut", sagte Miersch. "Wir Demokratinnen und Demokraten müssen auch zu einer Kultur wieder zurückkommen, wo es eine feste Basis für uns gibt und die unverrückbar ist."
Bundesregierung und Bundestag müssten um den besten Weg ringen und das Land voranbringen. Jetzt müsse gesprochen werden über die Frührente nach 45 Beitragsjahren, über das Wohngeld, das Elterngeld und den Unterhaltsvorschuss - Themen, die den Menschen Sorgen machten.
Ziel müsse sein, auf einen Nenner zu kommen, sagte Miersch. "Am Ende geht es darum, ob die demokratische Mitte dieses Land über Kompromisse voranbringen kann, ja oder nein."/tam/DP/jha
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