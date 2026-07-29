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29.07.2026 17:16:38
Miersch setzt auf vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frei
BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch will mit dem neu gewählten Unionsfraktionsvorsitzenden Thorsten Frei gut zusammenarbeiten und schnell einen gemeinsamen Arbeitsplan für die kommenden Wochen entwerfen. "Wir treffen uns zeitnah und besprechen die Themen, die wir in der Koalition im Herbst gemeinsam bearbeiten werden", sagte Miersch der Funke Mediengruppe. "Dazu zählt insbesondere das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und unsere sozialen Sicherungssysteme fit für die Zukunft zu machen", betonte der SPD-Politiker. "Ich bin mir sehr sicher, dass wir vertrauensvoll zusammenarbeiten werden."
Frei war zuvor von der Unionsfraktion zum Nachfolger des zurückgetretenen Fraktionschefs Jens Spahn gewählt worden./shy/DP/jha
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