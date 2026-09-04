Mieterbund warnt: Hohe Wohnkosten bremsen Fachkräfte

KONSTANZ (dpa-AFX) - Wohnungsknappheit und teure Mieten entwickeln sich nach Auffassung des Mieterbundes zur Wachstumsbremse für Baden-Württemberg. Wegen der stark gestiegenen Wohnkosten lohne es "sich zusehends weniger, der Arbeit wegen nach Baden-Württemberg zu kommen", sagte der Landesvorsitzende des Deutschen Mieterbunds (DMB), Winfried Kropp, dem "Südkurier" (Samstag). "Wer beispielsweise aus anderen Bundesländern nach Baden-Württemberg umziehen will, weil hier noch gut bezahlte Arbeitsplätze vorhanden sind, stellt schnell fest, dass die Mehrverdienste die Mehrkosten durchs Wohnen oft nicht mehr ausgleichen", sagte Kropp, der seit Mitte Juli im Amt ist.

Teurer Wohnraum sei damit mittlerweile nicht mehr nur ein soziales, sondern auch ein wirtschaftliches Problem für das Bundesland. Beispiele seien Pflegeberufe oder Busfahrer, aber es gehe weit darüber hinaus. Auch viele Handwerksbetriebe im Südwesten hätten aus diesen Gründen Schwierigkeiten, ihren Fachkräftebedarf zu decken, sagte Kropp dem "Südkurier". Die durch die Babyboomer freiwerdenden Arbeitsplätze müssten zu einem guten Teil durch Zuwanderung gedeckt werden, und mindestens für ein Drittel dieser Personen braucht man neue, zusätzliche Wohnungen. "Ohne Wohnung keine Arbeitskräfte, ohne Arbeitskräfte keine Umsätze und Gewinne", sagte Kropp./ols/DP/stk