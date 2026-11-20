Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
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20.11.2026 15:34:38
Mieterbund warnt vor Abstufungen beim Mieterschutz
BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Mieterbund (DMB) kritisiert den Vorschlag von Vonovia (Vonovia SE)-Chef Luka Mucic zur stärkeren sozialen Differenzierung bei Vermietungen. "Mieterschutz vom Einkommen abhängig zu machen und die Regulierung für zwei Drittel der Wohnungen zu lockern, wäre für Mieterinnen und Mieter gefährlich", sagte DMB-Präsidentin Melanie Weber-Moritz.
"Mieterschutz darf kein Privileg für einzelne Gruppen sein, sondern muss für alle gleichermaßen gelten." Einkommen und Lebenslagen könnten sich jederzeit ändern. "Wer heute gut verdient, kann morgen auf Schutz vor überhöhten Mietsteigerungen angewiesen sein."
Der Vorstandschef des Wohnimmobilienkonzerns hatte im Interview der "Zeit" vorgeschlagen, große Vermieter sollten verpflichtet werden, ein Drittel ihrer frei finanzierten Wohnungen an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zu vermieten, mit den entsprechenden Obergrenzen bei der Miete. Die Regulierung bei den übrigen zwei Dritteln solle dann im Gegenzug gelockert werden./cab/DP/mis
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