Mifflinburg Bancorp, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mifflinburg Bancorp, hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,60 USD gegenüber 4,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,80 Prozent zurück. Hier wurden 20,2 Millionen USD gegenüber 33,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at