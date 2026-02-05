Mifflinburg Bancorp, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mifflinburg Bancorp, veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 20,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,15 USD, nach 2,41 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mifflinburg Bancorp, 69,37 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 143,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,48 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at