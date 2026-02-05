|
05.02.2026 06:31:28
Mifflinburg Bancorp, präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mifflinburg Bancorp, veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 20,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,15 USD, nach 2,41 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mifflinburg Bancorp, 69,37 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 143,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,48 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.