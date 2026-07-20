Mifflinburg Bancorp, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mifflinburg Bancorp, hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 1,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mifflinburg Bancorp, noch ein Gewinn pro Aktie von 0,980 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 136,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mifflinburg Bancorp, einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at