|
20.07.2026 06:31:29
Mifflinburg Bancorp, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mifflinburg Bancorp, hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 1,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mifflinburg Bancorp, noch ein Gewinn pro Aktie von 0,980 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 136,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mifflinburg Bancorp, einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!