10.02.2026 06:31:29
MIGALO legte Quartalsergebnis vor
MIGALO hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,09 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MIGALO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,34 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
