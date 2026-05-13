13.05.2026 06:31:29

MIGALO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MIGALO hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

MIGALO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,58 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MIGALO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,47 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 23,44 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei MIGALO ein Gewinn pro Aktie von 23,79 JPY in den Büchern gestanden.

MIGALO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 57,53 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 51,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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