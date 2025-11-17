MIGALO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MIGALO hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 16,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at