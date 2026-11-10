MIGALO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MIGALO hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,13 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at