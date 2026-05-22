Migdal Insurance Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Migdal Insurance Financial hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,30 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Migdal Insurance Financial 0,240 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,88 Milliarden ILS. Im Vorjahreszeitraum waren 3,08 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at