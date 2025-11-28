|
Migdal Insurance Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Migdal Insurance Financial hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Migdal Insurance Financial 0,020 ILS je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Migdal Insurance Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,08 Milliarden ILS im Vergleich zu 9,91 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.
