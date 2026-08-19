Migdal Insurance Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Migdal Insurance Financial stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,54 ILS wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 14,05 Milliarden ILS – das entspricht einem Abschlag von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,05 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at