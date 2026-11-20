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20.11.2026 06:31:28
Migdal Insurance Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Migdal Insurance Financial stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,50 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Migdal Insurance Financial 0,510 ILS je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 4,25 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,08 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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