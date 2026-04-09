Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
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09.04.2026 16:15:20
Migrant dinghy sinks in English Channel off France, 4 people die
A boat carrying more than 40 people ran into trouble early in the morning, with two men and two women dying in the waters. Crossings are building up after the winter lull, but the sea temperatures are slower to rise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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