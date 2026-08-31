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31.08.2026 07:25:54
Migros Bank steigert Gewinn deutlich
Die Migros Bank hat im ersten Halbjahr 2026 mehr verdient. Der Gewinn stieg um 14,3 Prozent auf 151,5 Millionen Franken. Rückenwind erhielt die Bank sowohl vom Zins- als auch vom Anlagegeschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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