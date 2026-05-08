Migros Ticaret stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Migros Ticaret hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,89 TRY, nach 5,70 TRY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 109,24 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Migros Ticaret 78,44 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at