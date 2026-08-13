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13.08.2026 06:31:29
Migros Ticaret stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Migros Ticaret äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,00 TRY. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Migros Ticaret im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 124,40 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 91,70 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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