Miivo AI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Miivo AI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Miivo AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 500 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at