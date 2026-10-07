Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|
07.10.2026 10:19:20
Mike Ashley’s Frasers Group snaps up stake in Under Armour
Move is latest in series of bets by UK retail tycoon best known as Sports Direct ownerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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