HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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18.08.2026 09:06:29
Mike Ashley’s Frasers lifts stake in Hugo Boss to 48%
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