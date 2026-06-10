HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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11.06.2026 00:31:19
Mike Ashley's Frasers offers £1.73bn to buy all of Hugo Boss
The retail group already owns just over a quarter of the German fashion brand but wants to buy the rest of it.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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