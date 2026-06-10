HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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10.06.2026 19:56:21
Mike Ashley’s Frasers offers to buy Hugo Boss in €2.7bn deal
Retail billionaire could use bid to increase stake in German fashion group rather than taking full controlWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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