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29.07.2026 06:31:29
MIKIKOGYO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MIKIKOGYO ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MIKIKOGYO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 83,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MIKIKOGYO 128,98 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat MIKIKOGYO mit einem Umsatz von insgesamt 7,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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