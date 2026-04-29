MIKIKOGYO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MIKIKOGYO hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 536,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 490,70 JPY erwirtschaftet worden.

MIKIKOGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at