MIKIKOGYO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MIKIKOGYO hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 536,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 200,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

MIKIKOGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,43 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at